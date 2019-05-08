محافظ المنيا يتابع الحركة المرورية بالشوارع ويشدد على رفع الإشغالات

شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على إزالة كافة الإشغالات والمخلفات أمام المحال التجارية، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى، لضبط الحركة المرورية وتسهيل حركة السير سواء أمام المواطنين أو السيارات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بعدد من شوارع المدينة، للوقوف على الحالة العامة للشوارع ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة. رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجها برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول.

تابع المحافظ الحالة المرورية في شوارع المدينة، ووجه بتكثيف التواجد المروري لضبط الشارع والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين. وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات لضبط الحالة العامة بالشوارع، وتضمنت حظر وضع إشغالات أمام المحال العامة، والمحال التجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لتلك المحال، وإلزام أصحاب تلك المحال بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحال.