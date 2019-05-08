ناقشت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، موازنة وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها.

وقال عصمت عبدالسلام مصطفى وكيل وزارة الكهرباء للشؤون المالية وممثل وزارة الكهرباء، إنّه لا يوجد مشكلات في الموازنة مع وزارة المالية، وتمت الموافقة على مطالب الوزارة، بينما قال إيهاب الغريب ممثل هيئة الطاقة الذرية، إنّ الدولة تساعد الهيئة في تنفيذ خطتها، إذ تعمل على تمكين الدولة من الاستخدامات السلمية للطاقة، وتمت الموافقة على موازنة الهيئة من وزارة المالية.

وتابع ممثل وزارة الكهرباء أنّ الهيئة بها صندوق البحوث العلمية، ويساهم في موازنة الهيئة بالنسبة للأجور والتعويضات 388.314 مليون جنيه، وباب شراء السلع والخدمات 70.500 مليون، وباب الدعم والمنح 3.650 مليون، والمصروفات 11.500 مليون، وشراء الأصول 110 مليون، وإيرادات 72.218 مليون يتم تحصيل 70 مليون من صندوق البحوث العلمية.

من جانبه، قال إيهاب عبدالهادي ممثل هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إنّه لا توجد مشكلات مالية مع وزارة المالية، وهناك تعاون بين الجانبين، كما طالب حسين أبوالفتوح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بزيادة الموازنة الخاصة بنحو 700 مليون.

وأوصت اللجنة بأنّ تنظر وزارة الكهرباء في طلب الهيئة، وقال رئيس اللجنة: "يجب الوقوف بجوار الهيئة ودعمها"، بينما علّق الدكتور حسين عيسى على المذكرة التي تقدم بها النائب محمد فؤاد، بشأن وجود عجز في موازنة وزارة الكهرباء، بأنّه سوف يرسل المذكرة لوزارة الكهرباء، ويجب أنّ يكون هناك ردّ مفصل من الوزارة بشأن ملاحظات النائب.