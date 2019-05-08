انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثة طالب من مياه ترعة المنصورية من أمام قرية البرامون، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بورد بلاغ من بعض الأهالي بغرق طالب في مياه ترعة المنصورية، أمام قرية البرامون.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وضباط المركز، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من انتشال جثة مصباح رضا مصباح البدوي، 15 عاما، طالب من قرية البرامون وجرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.