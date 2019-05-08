عثر أهالي منطقة سوق الجملة بالمنصورة، اليوم، علي جثة ربة منزل مشنوقة داخل شقتها، وأبلغوا الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق الجملة بالعثور علي ربة منزل مشنوقة داخل شقتها. انتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلي مكان البلاغ، وتبين وجود جثة "سمر س. م، 32 سنة، ربة منزل"، مشنوقة داخل شقتها بالدور الثالث، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وأمرت نيابة الدقهلية بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وطلبت تحريات المباحث لمعرفة سبب الحادث .