يحل الفنان اللبناني سليم عساف، ضيفا على البرنامج الإذاعي "جمعتنا حلوة" في الخامسة مساء اليوم، مع الإعلامي فراس حليمة، المذاع عبر راديو "أغاني أغاني".

برنامج "أغاني أغاني" يعده ويقدمه الإعلامي فراس حليمة، وهو أمسية رمضانية يومية تذاع مباشرة، وتجمع أبرز نجوم الساحة الفنية من فنانين، ممثلين، إعلاميين، ملحنين، مخرجين، شعراء ويذاع على موجة "98.9 MHZ FM"، وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية.

يذكر أن سليم عساف تعاون بالكتابة والتلحين مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم الفنانين: ماجدة الرومي، صابر الرباعي، إليسا، كارول سماحة، نانسي عجرم، وغيرهم، وطرح بصوته مؤخرا فيديو كليب أغنية "حلا حلا" والأغنية كتب كلماتها ولحنها "سليم" ومن توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج شريف ترحيني.