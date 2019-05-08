قالت الفنانة أيتن عامر، إن "أفلام السبكي" أضرتها كثيرًا، حيث إن أول فيلم قامت به مع السبكي كان "ساعة ونصف"، وبعد الفيلم بأسابيع عرض عليها فيلم شارع الهرم، مضيفة أنه "قال لي (إيه رأيك تعملي فيلم تجاري فيه استعراضات وكده وهيكسر الدنيا في السينمات)".

وأضافت "عامر"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، على قناة "القاهرة والناس" أن "الرقص في السينما مش عيب، أنا عملت فيلم اسمه علي بابا كسر الدنيا أول ما نزل، كنت طالعه فيه رقاصة، معنديش مشكلة فيه خالص".

وتابعت: "أفلام السبكي أضافت لي في حتة، وأخذت مني كتير في حتة تانية".