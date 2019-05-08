التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بالسكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية "لويز موشيكيوابو".

وفى تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية حرص على تقديم التهنئة للسيدة "موشيكيوابو"، بمناسبة توليها منصبها مطلع العام الجاري.

وأكد الوزير شكري على أهمية دعم وتعزيز دور المنظمة الدولية، وحرص الحكومة المصرية على المشاركة الفعالة في كافة أنشطتها، مشدداً على أهمية أن يظل الهدف الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة هو إرساء السلام والاستقرار، وأن تعبر عن آمال وتطلعات الدول النامية وشعوبها، لاسيما الأقل نمواً وبخاصة الإفريقية.

ومن جانبها، أثنت السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية على الدور المصري داخل المنظمة، مع الإعراب عن تطلعها للعمل مع مصر والدول الأعضاء من أجل إصلاح وتحسين أداء المنظمة الدولية.