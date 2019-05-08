أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي، بمركز المنشأة في سوهاج، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة "لحم وخضار"، وتم تقديم الإسعافات الأولية وحالتهم العامة، الآن، مستقرة.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول كل من "رومانى فكري لبيب"، 17 عاما، وشقيقه "شنودة"، 28 عاما، و"هناء ثروت ميلاد"، 27 عاما، و"بسمة شنودة فكري"، 3 سنوات، و"مريم بخيت فكري"، 6 سنوات، و"نورهان بخيت فكري"، 9 سنوات، و"بسنت نبيل عدلي"، 10 سنوات، و"أنسطفيا بخيت فكري"، 5 سنوات، و"سميرة ثروت ميلاد"، 25 عاما، مصابين بقئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية "لحم وخضار".

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.