نشر المصارع العالمي الأمريكي جون سينا، صورة النجم الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول مرتديًا تيشيرت "NEVER GIVE UP".

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .

وافتقد ليفربول في مباراة أمس لجهود نابي كيتا وفيرمينو بسبب الإصابة بجانب محمد صلاح، الذي قرر طبيب النادى الإنجليزي استبعاده من المشاركة أمام برشلونة.