نفى المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، اليوم، وجود أي خطة أمريكية لأي بند عن إعطاء أجزاء من شبه جزيرة سيناء، إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وغرَّد "جرينبلات" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلًا: "ما زلت أسمع عن تقارير مغلوطة"، ليعيد نشر تغريدة قديمة، مفادها "أسمع عن تقارير تتحدث عن أن خطتنا تتضمن إعطاء جزء من سيناء المصرية لقطاع غزة، فهذا ليس صحيحا، رجاء، لا تصدقوا كل ما تقرأون، من المفاجئ والمحزن رؤية كيف أن الناس الذين لا يعرفون ما تتضمنه الخطة، تنشر تقارير مغلوطة".