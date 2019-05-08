حث جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، المجلس العسكري في السودان، على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد.

وتحدث سوليفان هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقا لراديو "سوا" الأمريكي، مساء اليوم، معربا له عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي.

ودعا نائب وزير الخارجية الأمريكي، المجلس إلى التوصل لاتفاق مع تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض، بما يعكس إرادة الشعب السوداني.

وأكد سوليفان تطلعات واشنطن إلى احترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير.