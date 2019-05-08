أخلى حى وسط الإسكندرية، العقار رقم 10 بشارع على باشا مبارك، بمنطقة العطارين، وسط المدينة، مساء أمس، إثر تصدع العقار الذى بات يهدد أرواح قاطنيه، لحين الانتهاء من تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجمعية التراث غير المدرج بمجلد التراث.

وقال اللواء سمير صدقى، رئيس حى وسط، إنه جرى التنبيه على سكان العقار بالإخلاء المؤقت دون المنقولات، موضحاً أنه تم عرض العقار على مهندس المنطقة للاختصاص، لعمل اللازم قانوناً واستكمال باقى الإجراءات، والعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأضاف «صدقى»، لـ«الوطن»، أنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة بالطريق العام خوفاً من سقوط أجزاء منه على المارة أسفل العقار، مشيراً إلى أنه حرر محضراً لإخلاء العقار لما يمثله من خطورة على حياة شاغليه لحين انتهاء تقرير اللجنة المشكلة لفحص العقار.

وقال الدكتور إسلام عاصم، رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية فى الإسكندرية، إن منطقة العطارين منطقة مهمة ضمن تراث مدينة الإسكندرية، وتعتبر من أقدم الأحياء، بالإضافة إلى كونها مركز تجمع سكنى للأجانب من الطبقة الوسطى منذ نصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، مؤكداً أن العقار غير مدرج بمجلد التراث.