تراشق بالكراسي بين القوى السياسية بـ"قاعة الصداقة" في السودان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقاطع لفيديو يوثق اشتباكات بالأيدي والكراسي بين عدد من مكونات القوى السياسية بالبلاد، خلال اجتماع للجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بقاعة الصداقة بالخرطوم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قال، أمس الأربعاء، إنه تسلم 177 رؤية مكتوبة للفترة الانتقالية، غير أنه وجد أن الاختلافات بين رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير والرؤى الأخرى قليلة، وأوضح أنه سيعمل على مصاحبة القوى السياسية في مجلس السيادة وفق شراكة حقيقية، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأدى القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، بالقصر الجمهوري، أمس الأربعاء، عباس علي بابكر، رئيساً للقضاء، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وكان رئيس المجلس الانتقالي قد أصدر قراراً قبل أيام بإعفاء رئيس القضاء السابق، عبدالمجيد إدريس.