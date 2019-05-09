تكريم 180 من حفظة السلام المصريين في الكونغو بمنحهم ميدالية أممية

كرمت الأمم المتحدة نحو 180 من حفظة السلام المصريين بمنحهم ميدالية الأمم المتحدة، تقديرا لعملهم ضمن البعثة الأممية لحفظ الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "المونوسكو"، وذلك في احتفالية أقيمت في العاصمة "كينشاسا".

وقال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان، أمس الأربعاء، إن الاحتفالية حضرها الفريق إلياس رودريجيس فيلهو، قائد قوات "المونوسكو"، واللواء أوالي عبدالناصر، قائد قوات "شرطة المونوسكو"، وسفير مصر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعدد آخر من المسؤولين من المدنيين والعسكريين للبعثة.

وبالإنابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قام الفريق فيلهو بتسليم ميدالية الأمم المتحدة، إلى حفظة السلام المصريين، وهم عناصر وحدة الشرطة المصرية المشكَلة"EGYFPU-2"، مشيدا بما أظهروه من احترافية وشجاعة منذ انضمامهم إلى البعثة.

ولفت الفريق فيلهو، إلى روح العمل الجماعي التي تسود وسط قوات الشرطة العاملة ضمن "المونوسكو"، وبالتزام أعضاءها وتضحياتهم التي ساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة في سياق حماية المدنيين، وفي كلمته، قال قائد وحدة الشرطة المصرية المشكلة"EGYFPU-2"، المقدم علاء الدين بدري، إن الخدمة تحت راية الأمم المتحدة شرف كبير بالنسبة إلى المجموعة المصرية، وإن القيمة الحقيقية لعملهم تتمثل فيما تمكنوا من تقديمه إلى المجتمع، وخاصة الأشخاص الأكثر احتياجا هنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتأتي مصر، التي تساهم بـ323 فردا شرطيا في بعثة المونوسكو على رأس أكثر الدول المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في هذه البعثة والذي يبلغ مجموعهم ما يناهز 1300 عنصر، وتعمل بعثة المونوسكو من أجل حماية المواطنين والعاملين في المجالات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المعرضين لخطر العنف الجسدي، كما تعمل لمساندة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في استقرارها وجهود دعم السلام.