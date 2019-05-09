أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن 12 شخصا أصيبوا بجروح، الأربعاء، إثر وقوع تصادم بين قطار وإحدى حافلات النقل شمال ألمانيا.

وأوضح المسؤول الألماني، وفقا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة من جراء التصادم الذي وقع نتيجة توقف الحافلة لأسباب غير واضحة على مزلقان القطارات بولاية "شيلسفج هولشتاين"، مشيرا إلى أن سائق الحافلة تمكن من القفز منها قبيل وقوع التصادم.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الحادث أدى إلى خروج القطار عن القضبان فضلا عن توقف حركة القطارات بين مدينتي هامبورج وفلنسبرج.