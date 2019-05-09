"ضمان جودة التعليم" تعتمد 12 مدرسة جديدة بالوادي الجديد

قال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن 12 مدرسة من المحافظة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، "11 مدرسة ابتدائية وواحدة إعدادية"، حصلت على شهادة الاعتماد من "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد"، ليبلغ العدد الإجمالي بالمحافظة 86 مدرسة.

وأضاف إبراهيم، أن الهيئة تستهدف قطاع التعليم قبل الجامعي وكل المؤسسات التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم حكومية كانت أم غير حكومية بمراحله المختلفة: (رياض أطفال، تعليم أساسي، ثانوي عام، ثانوي فني، التعليم المجتمعي، والمديريات والإدارات التعليمية)، وتطوير الأداء المؤسسي في جميع مجالاته، لزيادة فرص التعلم وتحسين مخرجاته.

وأشار إلى أن المدارس الحاصلة على الاعتماد: مدرستان بإدارة الخارجة التعليمية (العبور الابتدائية، والقلعة الابتدائية)، وخمس مدارس بإدارة الداخلة التعليمية (الزهراء الابتدائية، وبرباية الابتدائية، والقصر الابتدائية، وأسمنت الابتدائية، والمعصرة الابتدائية)، وأربع مدارس بإدارة باريس التعليمية (المكس البحري الابتدائية، والمكس البحري الإعدادية، وباريس الابتدائية الجديدة، وباريس الإعدادية)، ومدرسة واحدة بإدارة بلاط التعليمية وهي بلاط الابتدائية المشتركة.