اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

أكد قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، استعداده لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، العام والدمج والتجريبية والمتميزة، بالإدارات التعليمية الخمس، والتي تنطلق اليوم.

وقال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء تمامًا من تجهيز المدارس بجميع الإدارات التعليمية الخمس.

وأضاف إبراهيم، انتهينا من تجهيز 116 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية، تستقبل نحو 4288 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات، وأن غرفة العمليات المركزية والمشكّلة بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة تواصل عملها لمتابعة سير أعمال الامتحانات داخل اللجان بجميع الإدارات التعليمية من خلال غرف العمليات الفرعية وعلى مدار اليوم.