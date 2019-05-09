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ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

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"الصحفيين": منع اسم وصور المنتج الفني المتهم بالاعتداء على "صدى البلد"

"الصحفيين": منع اسم وصور المنتج الفني المتهم بالاعتداء على "صدى البلد"

اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

"ضمان جودة التعليم" تعتمد 12 مدرسة جديدة بالوادي الجديد

"ضمان جودة التعليم" تعتمد 12 مدرسة جديدة بالوادي الجديد

أورتيجا: "دلوقتي أهلنا فخورين بينا وعرفوا قيمة اللي كنا بنعمله"

أورتيجا: "دلوقتي أهلنا فخورين بينا وعرفوا قيمة اللي كنا بنعمله"

أوكا: "أول مرة غنينا في فرح ماخدناش حاجة اتعشينا وأخدنا سجاير فرط"

أوكا: "أول مرة غنينا في فرح ماخدناش حاجة اتعشينا وأخدنا سجاير فرط"

نشأت الديهي يطالب بفيلم عن الإخواني علي عشماوي: كشف "ماسونية الجماعة"

نشأت الديهي يطالب بفيلم عن الإخواني علي عشماوي: كشف "ماسونية الجماعة"

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بعد ظهورهما معا.. زميل دراسة عمرو دياب يكشف لـ"الوطن" مواقف جمعته بالهضبة في شبابه

بعد ظهورهما معا.. زميل دراسة عمرو دياب يكشف لـ"الوطن" مواقف جمعته بالهضبة في شبابه

7 معلومات عن "الجيزة بارك".. مساحتها 38 فدانا وتستوعب 10 آلاف فرد

7 معلومات عن "الجيزة بارك".. مساحتها 38 فدانا وتستوعب 10 آلاف فرد

"هوجان"و"زلزال" يتصدران جوجل في ثالث أيام رمضان.. واختفاء 7 مسلسلات

"هوجان"و"زلزال" يتصدران جوجل في ثالث أيام رمضان.. واختفاء 7 مسلسلات

«شنودة».. تاجر يبيع «الياميش» بأسعار أقل: كفاية دعوة حلوة

«شنودة».. تاجر يبيع «الياميش» بأسعار أقل: كفاية دعوة حلوة

«رفاعى» يصنع أكبر استاد فى العالم من 22 ألف ورقة كوتشينة

«رفاعى» يصنع أكبر استاد فى العالم من 22 ألف ورقة كوتشينة

نهار رمضان.. ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

نهار رمضان.. ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

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