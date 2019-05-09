أورتيجا: "دلوقتي أهلنا فخورين بينا وعرفوا قيمة اللي كنا بنعمله"

حكى المطرب "أورتيجا" قصة تعارفه مع زميله "أوكا"، قائلا: "كان صاحب أخويا من 19 سنة، وأول مرة شفته كان في بيت جدتي، وأخويا قعده في الأوضة اللي انا نايم فيها وصحيت من النوم لقيته، وسألته أنت مين، قالي أنا أوكا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN": أن علاقتهما توطدت عبر السنين، وبدءا مشروعهما الغنائي قائلا "مكنش حد بيسمعنا".

وتابع: "كنا بنشقى في الموضوع، وأخويا كان بيقولي يابني ركز في المذاكرة أحسن لك، ومكنش عندنا أجهزة للتسجيل، وجبنا جهاز كمبيوتر وكل يوم كنا نسجل أغاني عليه والموسيقى الخاصة بينا"، موضحًا أنه يغني راب شعبي: "نغني كلام سريع، وعملنا ميكس بين الغربي والشرقي".

وقال: "أول أغنية لنا كانت عن التنجيد وحبينا نكون مختلفين عن أغاني الأفراح فكل الأغاني تغنى بليل، فحبينا نغني للتنجيد اللي بيكون عادة في الصباح، وأنا وأوكا بنكتب الأغاني الخاصة بينا، واحنا غيرنا كلامنا في الأغاني لما لقينا الأطفال بيغنوا لينا، خاصة إن في ناس كتير بقت بتسمعنا، وقبلهم ربنا اللي ممكن يحاسبنا على أي كلمة ممكن نغنيها".

وأضاف "أورتيجا" "عائلتي وأسرة أوكا عارضونا في بداية مشوارنا، وتعبوا معانا جدًا، ومكنوش شايفين اللي احنا بنغنيه ليه فايدة، ودلوقتي أهلنا فخورين بينا، وعرفوا قيمة اللي كنا بنعمله وبنسعى ليه".

وكشف عن مهنته الأولى قائلا: "اشتغلت قبل الغناء ترزي حريمي، وكنت بشتغل أي حاجة، وبحب الكرة، وحياتي كلها كانت مسخرة للكرة".