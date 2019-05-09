الواد سيد الشحات يتصدر "تريند تويتر"

تصدر مسلسل "الواد سيد الشحات" قائمة الأكثر انتشارًا "تريند" في مصر عبر شبكة التدوينات القصيرة "تويتر" مع عرض الحلقه الثالثة من المسلسل.

و"الواد سيد الشحات" مسلسل كوميدي يعرض حصريًا على "dmc" وتدور قصته حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه، بسبب ستة ملايين جنيه، حصل أحد أفراد عائلته عليها بالاحتيال، ويحاولون استراداد المبلغ منه.

ويقوم ببطولة المسلسل، أحمد فهمي، وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن وأحمد فتحي ومحمد محمود، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.