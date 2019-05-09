لم تستطع المواطنة المصرية سحر حسين إبراهيم المرشدي، (21 سنة) من مواليد محافظة كفر الشيخ، عبور منفذ مساعد البري ودخول الأراضي المصرية بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لطفلها خلال دخولها مصر، ليظل الطفل عالق على الحدود المصرية الليبية فيما ألقت قوات الأمن بالأم خلف الأسوار، حسبما أوضح بومرعي البرعصي شاب ليبي الجنسية، وأحد شهود العيان.

وعن كواليس الواقعة، قال الشاب الليبي، لـ"الوطن"، إنّه شاهد سيدة مصرية، أمس الأربعاء، في منفذ مساعد البري وبرفقتها طفل رضيع، وكانت في حاله نفسيه سيئة، مبنيا أن الأجهزة الأمنية رحلتها إلى منفذ السلوم المصري، ولكن لم تستقبل بالمنفذ، لأن الطفل ليس لديه أوراق ثبوتيه توضح بياناته.

الشاب الليبي: والدتي استلمت الرضيع لرعايته.. وأناشد والده الحضور لاستلامه

وأضاف الشاب الليبي، لـ"الوطن"، أنّ السيدة المصرية اضطرت لترك ابنها في المنفذ، موضحًا أنّ الأجهزة الأمنية الليبية بمنفذ مساعد احتجزت الأم حتى حضور أحد أقاربها.. وقال: "قامت والدتي باستلام الطفل وأحضرته إلى منزلنا لرعايته".

وناشد الشاب الليبي: "رجاء من يتعرف على والد الطفل، ويدعى عادل محمد محمد بسيوني حمودة، والقاطن في منطقة "الحماد" مركز رشيد؛ إبلاغه أن ابنه بأمان، وأن يأتي لاستلامه".