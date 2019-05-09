أكد زعيم حزب الأمة العراقي، مثال الألوسي، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد جاءت لتحرير العراق من الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت قناة "الحدث".

وأضاف "الألوسي"، أن الإدارة الأمريكية تدرك جيداً خطورة سيطرة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على القرار السياسي والحكومي والأمني في العراق.

وأوضح أن زيارة بومبيو إلى بغداد جاءت بهدف دعم الحكومة العراقية، وتقديم كل ما تحتاجه من إمكانيات، مهما كانت، والعمل على القضاء على أي ميليشيات تابعة لإيران، بحسب توضيحه.

ورجّح أيضًا أن الحكومة سوف تفعل بعض الإجراءات التي طلبتها الولايات المتحدة منها.