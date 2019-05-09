أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تخفيض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي، مؤكدا أنّه يتابع عن كثب مدى مواصلة إيران تنفيذ التزاماتها، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.