المعارضة التركية تطالب بإلغاء تفويض أردوغان

طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركيك، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، رسميا بإلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال إن المخالفات نفسها التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس بالانتخابات العامة التي أجريت، العام الماضي.

وأضاف إركيك، في تصريح صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية، أمس الأربعاء، "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول، فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن القوانين نفسها واللوائح والطلبات نفسها كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".

وتابع متسائلا: "لماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟"، واستطرد نائب رئيس الحزب: "أيضا إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية".

وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس، وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن هي المرة الأولى منذ 25 عاما التي يفشل فيها العدالة والتنمية أو الأحزاب التي انبثق عنها في السيطرة على إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار، وكان أردوغان قد بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية المدينة.