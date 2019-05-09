أصيب 3 مواطنين صينيين في حادث انزلاق طائرة ركاب تابعة لشركة "بيمان بنجلاديش" عن المدرج في مطار يانجون الدولي.

وذكرت السفارة الصينية في ميانمار، في بيان اليوم، أن المواطنين الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة وجرى علاجهم في مستشفى محلي.

وأشارت السفارة الصينية إلى أن الطائرة كانت في رحلة من "دكا" إلى "يانجون" وعلى متنها 37 شخصا، بعضهم من بنجلاديش وميانمار والمملكة المتحدة والصين والهند، عندما انزلقت، مساء الأربعاء، عن المدرج في مطار يانجون الدولي، ما أدى إلى إصابة 18 شخصا بينهم 5 من أفراد الطاقم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الطائرة وهي من طراز "بومبارديه داش 8" انزلقت أثناء الهبوط، بسبب الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية، فيما جرى إعادة فتح المدرج بعد ساعتين من الحادث.