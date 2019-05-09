"ثقافة سوهاج" تنظم احتفالات ثقافية بمناسبة شهر رمضان الكريم

أعلنت محافظة سوهاج عن بدء الاحتفالات والأمسيات الثقافية والفنية والدينية لفرع ثقافة سوهاج بمناسبة شهر رمضان الكريم، خلال الفترة من 5 وحتى 15 رمضان، وذلك بالحديقة الثقافية بميدان الثقافة وسط مدينة سوهاج، وجميع المواقع الثقافية بمدن وقرى المحافظة.

ووجه محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصار، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى والأحياء بالتعاون مع فرع ثقافة سوهاج، لإنجاح القوافل والبرامج الثقافية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والشباب والأطفال بجميع أنحاء المحافظة، لتقديم رسالة ثقافية ودينية ووطنية مهمة، من خلال أمسيات ثقافية، وفنية، ودينية تقدم للمواطنين والأسر السوهاجية.

ومن جانبه أوضح جلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج أن الاحتفالات الخاصة بشهر رمضان المبارك، تتضمن محاضرات، وأمسيات ثقافية، وعروض فنية، وإنشاد وابتهالات دينية، وأمسيات أدبية وشعرية، وورش فنية، ومسابقات لمواهب الأطفال، بالإضافة إلى محاضرات دينية يلقيها مشايخ من الأزهر الشريف والأوقاف.