قال كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط، إنه جرى توريد 28 ألف طن من محصول القمح إلى الشون والصوامع والهناجر على مستوى المحافظة حتى صباح اليوم، لافتا إلى أن الموسم مبشر بمحصول وفير وجيد.

وأكد وكيل المديرية، على تقديم كافة التيسيرات على الفلاح أثناء عملية التوريد، موضحا أن الشون تستقبل الأقماح بدون أي عقبات، أو مشكلات تواجه الفلاحين في توريد القمح وأن عملية التوريد ما زالت مستمرة دون وجود أي شيء يعطلها.

وأشار إلى أن المديرية تنسق مع مديرية الزراعة وبنك التنمية بتذليل أي عقبات تواجه المزارعين، منوها إلى إعلان حالة الطوارئ بالمديرية ووقف الإجازات في جميع الإدارات منذ بدء موسم الحصاد وحتى الانتهاء من عملية التوريد نهائيا.

وأضاف وكيل مديرية التموين بأسيوط، أنه بناء على تكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، يتم المرور الدوري على الشون والصوامع والمتابعة المستمرة لعمليات تسليم الأقماح وذلك للاطمئنان على تذليل العقبات أمام تسليم المحصول من المزارعين.

وأشار إلى المرور على صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر التي يوجد بها 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن، موضحا أن توريد محصول القمح مستمر بالجهات التي تم تحديدها لاستلام المحصول من المزارعين بمختلف مراكز المحافظة.

وكان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أكد على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المزارعين خلال عملية توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع الموزعة على مراكز المحافظة.