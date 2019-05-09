أكد المهندس عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، اليوم، أنه تم توريد 46500 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد وحتي الأن، من جملة المستهدف تحقيقة هذا العام من الأقماح 101 ألف طن، مشيرا إلى أن التوريد تم إلى صوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأضاف أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكري الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.