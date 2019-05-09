قضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 أخرين في قضية أموال الداخلية مبلغ 500 جنيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة الشاعر نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألفًا و212 جنيه وتغريمه مبلغًا مماثلا وعزله من وظيفته.

وتغيب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن جلسة الحكم، كما تغيب الشاعر نبيل خلف، المتهم الثاني في القضية، بينما حضر باقي المتهمين وعددهم 8، وتم إثبات حضورهم وايداعهم القفص.

كانت المحكمة حددت في ابريل الماضي، جلسة اليوم للنطق بالحكم في الدعوى بعد سماع مرافعات الدفاع ومناقشة لجنة الخبراء التي أعدت تقريرا حول الدعوى.

وفي جلسة 15 أبريل 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي واثنين آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام 7 سنوات. كما قضت بإلزام حبيب العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.