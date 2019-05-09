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محافظ القليوبية يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

محافظ القليوبية يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

إيران: العقوبات على قطاع المعادن تخالف الأعراف الدولية

إيران: العقوبات على قطاع المعادن تخالف الأعراف الدولية

أمير كرارة ينتهي من تصوير "كازبلانكا" استعدادا لعرضه في العيد

أمير كرارة ينتهي من تصوير "كازبلانكا" استعدادا لعرضه في العيد

إيران تحمل أمريكا مسؤولية خسائرها جراء العقوبات على قطاع التعدين

إيران تحمل أمريكا مسؤولية خسائرها جراء العقوبات على قطاع التعدين

الأحد.. البرلمان يناقش "إعدام" المتاجرين في "الاستروكس"

الأحد.. البرلمان يناقش "إعدام" المتاجرين في "الاستروكس"

العثور على رضيعة عمرها شهرين أمام عمارة سكنية في الغردقة

العثور على رضيعة عمرها شهرين أمام عمارة سكنية في الغردقة

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للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

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حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

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