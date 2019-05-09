كشفت تحقيقات النيابة في قضية الرشوة المتهم فيها مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة، أن المتهمة اتفقت مع أخر على رشوة 15 ألف جنيه مقابل تعديل الرسومات الهندسية الخاصة بالمحل الخاص به في منطقة إمبابة.

وأضافت تحقيقات القضية، التي تحددت جلسة 26 مايو الجاري لبدء أولى جلسات المحاكمة فيها أمام محكمة الجنايات، أن المتهمة "ع. ح" قامت خلال الفترة من شهر نوفمبر 2018 وحتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين، وأقرت في أقوالها في التحقيقات باختصاصها بدائرة حي إمبابة، وأنها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء وفحص شكاوى المواطنين واعتماد إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات وإصدار تراخيص التعديلات المعمارية لها بعد مراجعة المستندات وإجراء المعاينات اللازمة، وأن مالك أحد المحلات طلب منها إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردد على الحي أكثر من مرة، فاتفقت معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه مقابل إنهاء تعديلات الرسومات، وأثناء تلقيها المبلغ تمكن ضابط هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها.

وتابعت، أن صاحب المحل "ع. ح"، هو من أبلغ الرقابة الإدارية عن المتهمة، وقال في التحقيقات أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه، فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل، توجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية وأبلغ عن الواقعة، ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري، وطلبت منه مبلغ الرشوة، والذي وفره ضابط بالرقابة الإدارية من جهازه، وتم تسجيل اللقاءات بينهما في أثناء استلامها الرشوة.