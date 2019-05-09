نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام

تفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، صالات الامتحانات لمتابعة الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال التطوير والتجديد التي تتم بصالات الامتحانات واتخاذ لتدابير اللازمة.

يأتذ ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بسرعة الانتهاء من خطة تطوير صالات الامتحانات بالجامعة والتي تجرى على مرحلتين على أن تبدأ المرحلة الثانية في يونيو المقبل، لضمان توافر بيئة مناسبة للطلاب الجامعة وتقديم أفضل خدمة تعليمية لهم تساعدهم على التفوق والتميز العلمي خلال المرحلة التعليمية داخل الجامعة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد لصالات الامتحانات والتي تشمل إحلال وتجديد لأرضية الصالات وإضاءتها وتركيب أجهزة التكييف وأجهزة الصوت وأدوات عرض إرشادية للطلاب داخل اللجان وتركيب كاميرات المراقبة لتأمين اللجان، وذلك استعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019، والمقرر إجرائها خلال شهر مايو الجاري.

كما شدد على مراعاة توافر جودة التهوية وتجهيز غرف ملحقة بقاعات الامتحانات كعيادات صحية والالتزام بوجود الأطقم الطبية المجهزة بكافة أدوات الكشف والإسعافات الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تواجد سيارات الإسعاف بصفة دائمة لنقل الحالات المرضية للمستشفيات الجامعية عند الحاجة.