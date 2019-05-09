أصدرت الدكتور سحر نصروزيرة الاستثمارو التعاون الدولي، لائحة المناطق الأستثمارية الجديدة، بالقانون رقم 119 لسنة 2019.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم، تفاصيل اللائحة الجديدة، والتي صدرت في 7 مايو الماضي.

وجاءت تفاصيل اللائحة هنـــا