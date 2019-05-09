استدعت المحكمة العسكرية بولاية البليدة الجزائرية (شمال) لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري المعارض، اليوم، في إطار القضية المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة المستشار بالرئاسة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئيس المخابرات الأسبق، والجنرال بشير طرطاق رئيس المخابرات السابق.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أنّه تم استدعاء لويزة حنون من قبل قاضي التحقيق العسكري، في إطار استكمال التحقيق في قضية الثلاثي الموقوفين، مشيرا إلى أنّ قاضي التحقيق يستمع لأقوال الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون في قضية وقائع الملف المفتوح ضد السعيد بوتفليقة، والجنرال توفيق والجنرال طرطاق، الموقوفين بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة.

وبثّ التلفزيون الجزائري لقطات لحنون، وهي تهم بالدخول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، دون أنّ يوضح ما إذا كان القضاء يستمع لأقوال حنون بوصفها شاهدة في القضية أم متهمة.