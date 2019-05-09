قضت محكمة الجنايات بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مماثلا، في حكم أصدرته اليوم في قضية "أموال الداخلية"، المتهم فيها وزيرها الأسبق حبيب العادلي وآخرين.

نبيل خلف الذي تغيب عن جلسة اليوم، هو شاعر غنائي شهير كتب أغنيات دينية كثيرة، منها الألبوم الديني الذي أصدره المطرب وائل جسار في مديح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما كتب أغنيات تترات مسلسلات عدة، ومن أبرز أغانيه: "قلبي حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي"، "نبينا الزين"، و"في حضرة المحبوب"، "في حضرة المحبوب 2"، بالإضافة إلى عدد كبير من الرباعيات الدينية، حملت اسم "رباعيات في حب الله".

وكتب خلف أيضا للفنان وائل جسار أغاني "كل دقيقة شخصية"، "توعدني ليه"، "مليون مرة أحبك"، "بتوحشيني"، وكتب "أنس" التي غناها جسار لأصغر ضحايا مذبحة بورسعيد.

كما كتب خلف أيضا لمحمد منير "يا بيوت العرب"، ولعلي الحجار "الزين والزينة"، ولنانسي عجرم "إمتى هشوفك"، "سلمولي عليه".

وفي قضية فساد الداخلية كان "خلف" هو الوحيد بين 10 متهمين الذي عاقبته المحكمة بالسجن والغرامة، بعد ثبوت ذلك في حقه، حيث ثبت للمحكمة توافر ركن العمد لديه في جريمة الإضرار بالمال العام، وقال مصدر أمني إنه فور تسلم الشرطة الحكم سيتم القبض عليه وإيداعه السجن مع إمكانيه تقديمه طعنا على الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة، عاقبت الشاعر نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وألزمته برد مبلغ 62 مليون جنيه وغرمته مبلغا مماثلا في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، كما عاقبت المحكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالغرامة 500 جنيه، لإدانته بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال وليس العمد.