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"الإفتاء" توضح حكم صلاة "التراويح" في المنزل

"الإفتاء" توضح حكم صلاة "التراويح" في المنزل

بطريركية الإسكندرية تطلق لقاء دوريا لأسر وخدام ذوي الاحتياجات الخاصة

بطريركية الإسكندرية تطلق لقاء دوريا لأسر وخدام ذوي الاحتياجات الخاصة

سرادق ومقاهي أدبية.. نهج "الإسكندرانية" في إحياء ليالي رمضان

سرادق ومقاهي أدبية.. نهج "الإسكندرانية" في إحياء ليالي رمضان

دار الشروق تصدر "حل وترحال" ليوسف زيدان

دار الشروق تصدر "حل وترحال" ليوسف زيدان

أغرب 5 فتاوى في رمضان.. لا صوم للمقاتلين ومن يكره "داعش" لا صوم له

أغرب 5 فتاوى في رمضان.. لا صوم للمقاتلين ومن يكره "داعش" لا صوم له

طلقة حظ في حلقته الثالثة.. "عبدالصبور" يتخلص من الجثة

طلقة حظ في حلقته الثالثة.. "عبدالصبور" يتخلص من الجثة

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أُدين فيها "العادلي" بـ500 جنيه.. محطات قضية "أموال الداخلية"

أُدين فيها "العادلي" بـ500 جنيه.. محطات قضية "أموال الداخلية"

صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

نهار رمضان.. ميدان الحصرى: سوريون يرفعون شعار «الرزق يحب الخِفَّية»

نهار رمضان.. ميدان الحصرى: سوريون يرفعون شعار «الرزق يحب الخِفَّية»

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ذكريات لا تنسى.. محمد صلاح: فطرت مرة ساعة بدرى.. وماكنتش بصوم فى أفريقيا

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