أعربت بريطانيا عن قلقها من اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت تركيا، الجمعة، أن سفنها ستجري عمليات حفر في البحر المتوسط حتى سبتمبر المقبل للتنقيب عن الغاز واستخراجه.