يحل الفنان أحمد سعد، ضيفًا على رابع حلقات الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، وذلك مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، ويعد هذا الظهور هو الأول لـ"سعد" بعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.