ضبط أصحاب 4 مخابز جمعوا شكائر دقيق مدعم في البحيرة

شنت إدارة تموين كوم حمادة في محافظة البحيرة، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الأسعار والمخالفات الخاصة بالخبز.

أسفرت الحملة، عن ضبط مخبز بلدي، جمع صاحبه 5 شكائر دقيق بلدي، ومخبز آخر جمع 10 شكائر، ومخبز بلدي ثالث تصرف في 10 شكائر دقيق، ومخبز رابع ينتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 31 جراما في الرغيف.

كما حررت الحملة 3 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز يتراوح النقص بين 20 جراما حتى 18 جراما، وعدم إعلان أسعار لأحد المخابز، ومخالفة لمخبز لتوقفه عن الإنتاج دون إذن من الجهات المختصة.