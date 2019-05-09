الثنائيات في الإعلان.. ظهور "دينا" مع الهضبة.. وشيرين ونجوى بالسعودية

حظت عدد من الإعلانات التليفزيونية الجديدة، والتي طرحت بالتزامن مع حلول شهر رمضان المُبارك، على إشادات واسعة من قِبل قطاع كبير من الجمهور، لاسيما بعد تطور في الأفكار وجودة الصورة، منهم الظهور اللافت للفنان عمرو دياب.

وترصد "الوطن" أبرز الثنائيات في الإعلانات التي طُرحت على الفضائيات خلال الأيام القليلة الماضية، وهم كالتالي:

- عمرو دياب ودينا الشربيني

ورغم ظهور الهضبة في إعلان تدور فكرته حول النوستالجيا، ولقاء أصحابه القدامى، في محافظتي الشرقية وبورسعيد، وكذلك أفراد عائلته، ولكن ظهور الشربيني معه، كان لافتًا لقطاع كبير من الجمهور، لاسيما وأن ذلك العمل الفني والإعلاني، هو الأول الذي يجمعهما.

تامر حسني ونانسي عجرم

وتعاون "تامر" مع "نانسي" في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، حيث ألقى أغنية "تفرق كتير"، وذلك لحث الجمهور على المُساعدة، التي يكون لها أثرًا طيبًا عند الآخر.

شيرين ونجوى كرم

"فالدين تمام الأخلاق"، كانت عنوان أغنية "شيرين" و"نجوى" لصالح إحدى شركات الاتصالات السعودية، والتي حظت بإشادات واسعة، لاسيما وأن مضمون الرسالة يدعو إلى التسامح.

رمضان وفاندام

في سلسلة ممتدة لـ"أقوى كارت في مصر"، تعاون محمد رمضان مع الفنان العالمي فاندام، في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، وتضمنت استعراضات كثيرة، انتهت بضرب "فاندام"، والفرار من "رمضان".

كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني

وفي طابع كوميدي، تعاونا "كريم" و"ماجد" في إعلانٍ جديد، لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، إذ ظهر الأخير وهو يرغب في الارتباط بإحدى الفتيات، بينما يُسهل له "كريم" محاولة لقاءهما.