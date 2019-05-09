في 9 مايو من كل عام، يحتفل الروس بعيد النصر على ألمانيا النازية، والتي يقام من أجله عرض عسكري في الساحة الحمراء الشهيرة بموسكو.

وفي احتفال العام، حرصت الجالية المصرية بروسيا على مشاركة المواطنين ذلك الاحتفال، حيث قال رئيسها أيمن العيسوي، إن المصريين يحرصون على الاحتفال مع الروسي في المناسبات والأحداث الوطنية المختلفة، وخاصة عيد النصر.

وأضاف العيسوي، لـ"الوطن"، أنه في كل عام يجتمع أفراد الجالية المصرية بروسيا في الساحة الحمرا للاحتفال بعيد النصر، والذي يأتي ضمن جهودهم لدعم العلاقات بين البلدين، والتي ازدادت قوة ومتانة مع جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بات يعرف بـ"بوتين الشرق" لدى الروس.

وتابع أنه في الوقت نفسه أيضا يحرص الروس أيضا على مشاركة أبناء الجالية احتفالاتهم المختلفة سواء بشهر رمضان أو في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات، ما يذيب الجليد بين جميع المواطنين من مختلف الجنسيات، ليجتمعوا معا على حب مصر وروسيا.