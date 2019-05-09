أعلن المهندس محمد عبدالله، وكيل الزراعة في كفر الشيخ، حصاد المحاصيل الشتوية التي تشمل "البنجر، القمح، الكتان، والفول"، لأكثر من 471 ألف فدان، حيث إن حصاد البنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، بلغ أكثر من 96 ألف فدان، بمشاركة اللجنة العلمية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وأخصائي العينات وعدد من المرشدين، بالاشتراك مع مجلس المحاصيل السكرية المزارعين في حصاد الزراعة.

وقال عبدالله، إنه تم حصاد 361800 فدان قمح، 4376 فدان كتان، 6406 فدان فول، و568 فدان شعير، و2578 فدان بصل، و4 أفدنة من محصول الثوم، كما تم تنفيذ كومتين أعلاف بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة والإدارة المركزية للإرشاد بناحية أريمون مركز كفر الشيخ.

وأوضح وكيل الزراعة بكفر الشيخ، أن استراتيجية المديرية تهدف خلال الفترة المقبلة إلى زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاقتصادية عالية القيمة الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدًا عن الزراعات المستهلكة للمياه، والتي لا تحقق عائدًا اقتصاديًا أو غذائيًا.