وكيل الزراعة بكفر الشيخ: "وزعنا 10 آلاف إدرب ذرة على المزراعين"

أعلنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، توزيع بذرة القطن على المزراعين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة خلال الأيام الماضية.

وقال المهندس محمد عبدالله، وكيل الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم توزيع أكثر من 10 آلاف أردب من بذرة القطن بنوعيها جيزة 94 و96 على قطاعات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والزراعة.

وأكد زراعة 34 ألف فدان قطن، 11247 فدان أرز بدار وشتل، وتوريد أكثر من 1280.975 طن تقاوي أرز وتوزيع أكثر من طن.

وأشار وكيل الزراعة بكفر الشيخ، إلى أنه تم توريد أكثر من659.586 طن تقاوي ذرة هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة، وتم زراعة 2309 فدان ذرة، مطمئنًا المواطنين بشأن توزيع البذرة لزراعتها وتوافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية أولاً بأول، حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة.