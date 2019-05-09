أشاد السيناريست تامر حبيب، بمسلسل "زي الشمس" وردود الفعل التي حققها العمل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة مشهد المواجهة بين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور ومشهدها مع أحمد السعدني.

حيث كتب حبيب: "بعيدا عن أي خلافات ومشاكل حدثت منذ فترة بين صناع مسلسل زي الشمس ومش عايز أخوض خالص في موضوع مين الغلطان ومين اللي الحق عليه، أنا من أول رمضان بتفرج على مسلسل محترم وممتع وجذاب وراقي ومبذول فيه مجهود من كل الأطراف قدام وورا الكاميرا".

وأضاف: "امبارح كانت الحلقة الثالثة واللي قعدت قدامها متثبت ومشدود وشديد الإعجاب والاستمتاع وعايز اسقف واشجع بصوت زي ماتشات الكورة، كل واحد شارك في صناعة كل كادر في الحلقة دي وبالأخص النص التاني من الحلقة جاب أحلى أجوال جابها في حياته، وببذل مجهود أني مكتبش أسامي عشان منساش حد عشان كل الناس بدون استثناء عملولي حالة متعة وخرجوني من مود كئيب سببه الجوع والاحتياج والحرمان من أي لحظة تبل ريق المحروم في شهر الصيام، وهذا والله حرام يرجع مرجوعنا لحلاوة حلقة زي الشمس شكرا شكرا شكرا لكم يا أصحابي و حبايبي وزمايلي على اللي عملتوه فيا".

مسلسل "زي الشمس" تكتبه مريم نعوم تحت إشراف المنتج محمد مشيش ويخرجه سامح عبد العزيز ومن بطولة دينا الشربيني، ويعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني وأحمد فهمي وسوسن بدر، ويحل ضيفا عليه جمال سليمان.