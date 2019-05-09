بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مسؤولي المتحف المصري الجديد بميدان الرماية، بعمل تحويلات مرورية، نظرا لوجود أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة الهرم وفيصل وحدائق الأهرام.

وقامت الإدارة اليوم الخميس، بفتح طريق جديد بجوار سور المتحف من الناحية القبلية وموازى لطريق الفيوم، وذلك لتسهيل حركة المرورية لخروج ودخول السيارات من مساكن ضباط القوات المسلحة وحدائق الأهرام، اتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوي واتجاه ميدان الرماية والدائري القوس الغربي دون الدخول لطريق مصر الفيوم، وذلك لتسهيل الحركة المرورية لقائدي المركبات وتخفيف العبء على طريق الفيوم.