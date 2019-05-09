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محافظ البحيرة: توزيع 45 طنا من اللحوم على الأرامل والأيتام

محافظ البحيرة: توزيع 45 طنا من اللحوم على الأرامل والأيتام

اصطدام سيارة نقل مع قطار بضائع في السويس

اصطدام سيارة نقل مع قطار بضائع في السويس

قوافل بيطرية مجانية لتحصين الماشية في البحيرة

قوافل بيطرية مجانية لتحصين الماشية في البحيرة

محمد قماح يستعد لطرح أغنية "شهر الصيام"

محمد قماح يستعد لطرح أغنية "شهر الصيام"

وزير الأوقاف يفتتح مسجد ببني سويف ويؤدي خطبة الجمعة بمسقط رأسه

وزير الأوقاف يفتتح مسجد ببني سويف ويؤدي خطبة الجمعة بمسقط رأسه

بدء عزاء الكاتب الصحفي هاني شكر الله بمسجد عمر مكرم

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صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

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