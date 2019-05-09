تساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن شخصية أيمن دياب، ابن عم الفنان عمرو دياب، والذي ظهر في إعلانه الجديد "جمع حبايبك" لإحدى شركات المحمول، حيث بدا أنه كفيفا ويرتدي نظارة سوداء، ويضحك في الصورة السلفي التي يلتقطها عمرو في الإعلان.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من أسرة عمرو دياب، أن أيمن أقترب من عامه السبعين، وأنه ليس كفيفا ولكنه مر خلال الفترة الماضية بحالة مرضية صعبة للغاية جعلته غير قادر على النظر في الضوء فأصبح يرتدي تلك النظارة الطبية.

يعد أيمن هو أقرب أفراد عائلة عمرو دياب له، حيث أنه كان صديق لوالده الراحل عبدالباسط دياب، وأنه حلقة الوصل بين عمرو دياب وباقي أفراد العائلة، -بحسب المصدر- ودائما ما يستشيره في أي أمر يخص العائلة.

"جمع حبايبك"، جرى تصوير مشاهد منه بمركز "سنهوت" بمدينة "مينا القمح بمحافظة الشرقية"، معقل "آل دياب" التي تعد واحدة من أكبر العائلات الشرقية.

تضمن الإعلان الرمضاني مشاهد من ممشى "ديليسبس" بمحافظة بورسعيد، وأخرى بالمحافظة نفسها في استعادة لذكريات فريق "الديفيلز".