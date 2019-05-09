وقع اللاعب فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، ضحية حلقة اليوم الخميس، من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفور اكتشاف فرجاني المقلب، حاول رامز تهدئته: "فرجاني ساسي، أنا بحبك أنا وأهلي وناسي"، ولكن فرجاني ساسي انهال عليه بالضرب.

وظل "ساسي" يوجه اللوم لرامز جلال: "ده هزار؟، مش عيب عليك؟، كان ممكن يحصلي حاجة".

ورد رامز جلال ممازحا ساسي: "كنا هنرتاح منك، أنت لازم تآخد راحة سلبية أسبوعين بعد اللي حصلك"، وابتسم ساسي قائلا: "أنت أهلاوي صح؟".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير والشامبو، ليتعرض بعدها لمقلب.