شركة Beautiful Destantion تعرض فيلما عن الأماكن السياحية فى مصر

قام جيرمى جيرسى مؤسس شركة Beautiful Destantion أمس بعرض فيلم دعائي يقدم نبذة عن الأماكن السياحية المختلفة فى مصر والتي قام بالتصوير فيها أثناء اعداده لمجموعة من الأفلام الترويجية عن مصر ومنها القاهرة والاسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة السياحة، والذي يتضمن التعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، منها عمل محتوى ترويجي وتسويقي جديد لمختلف المناطق السياحية في مصر .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة السياحة أمس لإطلاق الشراكة الجديدة مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر ، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكةCNN.

وخلال كلمته أعرب چونسي عن سعادته بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية للترويج لمصر عبر منصات الشركة المختلفة ، مؤكدا أنه لا توجد صناعة لديها القدرة علي إلهام الشعوب علي المستوي الانساني مثل صناعة السياحة.

كما اشار الي أنه قام خلال الفترة الاخيرة بمقابلة نماذج كثيرة من الشعب المصري تعرف خلالها بعض خصائص وسمات هذا الشعب لتقديمها للعالم بشكل مختلف ومميز، تماشيا مع احد المحاور الرئيسيّة للحملة الترويجية لوزارة السياحة وهو people to people ، مشيرا الي أنه يؤمن أن السياحة لديها القدرة علي توحيد الشعوب حول العالم.

واشار الى أن الصور ومقاطع الفيديو التي صورها من أماكن مختلفة أثناء زيارته السابقة الى مصر، ومن بينها المتحف المصري الكبير، والتي قام ببثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به قد لاقت إعجابا شديدا وتفاعلا كبيرا من الاف المتابعين له حول العالم خاصة من الشباب المصري مما يشير الى وعيهم بأهمية السياحة، و يدل على تعدد المهن المرتبطة بالسياحة، مما يعزز من تحقيق ما تهدف اليه وزارة السياحة بأن توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والانشطة المرتبطة به، وهو ما يهدف اليه برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة.

وأعرب جيرمى عن سعادته البالغة بالكم الهائل من الرسائل والأفكار التي تلقاها من العديد من المصريين من جميع أنحاء العالم الذين يدعمون من خلالها وزارة السياحة المصرية وكل من يعمل على تشجيع السياحة المصرية والسفر إلى مصر.