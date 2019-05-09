قدم محمد العدل، والكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، واجب العزاء رغم إصابتهما الواضحة، حيث حضر العدل ويده اليمنى مصابة ويرفعها بجبيرة.

ودخل الروائي "عبدالمجيد" العزاء متكأ على عصا، ولكن إصابتهما لم تمنعهما من تقديم واجب العزاء.

وتوفي الكاتب الصحفي هاني شكر الله، الأحد الماضي، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشغل شكر الله، منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، بين الأعوام 1991 – 2005، ثم عمل محررا ورئيس تحرير لموقع الأهرام أون لاين، وشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وكان عضوًا لمجلس تحرير جريدة الشروق، ومن مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيسه للمركز العربي الأفريقي للأبحاث.