قدم الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، والمحامي خالد علي، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، واجب العزاء في الكاتب الصحفي هاني شكر الله، المقام بمسجد عمر مكرم في التحرير.

وتوفى الكاتب الصحفي هاني شكر الله، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشغل شكر الله منصب رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي"، بين الأعوام 1991- 2005، ثم عمل محررا ورئيس تحرير لموقع "الأهرام أون لاين"، وشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وكان عضو مجلس تحرير جريدة "الشروق"، ومن مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيسه المركز العربي الأفريقي للأبحاث.