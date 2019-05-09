قناة سعودية تكشف السبب وراء العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرًا مصورًا على موقع "يويتوب"، تكشف فيه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على "إيران"، حيث ذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة ضد صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية.

وأوضح التقرير، أن هذه العقوبات تُعد ضغطًا على النظام الإيراني من أجل تغيير سلوكه، كما هدد ترامب باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تغير طهران سياستها، وقال ترامب: "نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع المعادن الإيراني.