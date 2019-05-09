قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر سابقا، إن كِتاب صحيح البخاري هو أول وأصح كتاب بعد القرآن الكريم، حيث إن ما يتضمنه من أحاديث شريفة ليس بها خطأ واحد، وكذلك كُتب صحيح الإمام مسلم وكتاب الموطأ للإمام مالك.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره في برنامج "أحاديث الفتنة"، الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على شاشة "TEN"، اليوم، أن السُنة النبوية هي الشارحة والمفصلة للقرآن ، ولا يمكن أن يفهم القرآن أو الأحكام الشرعية إلا بالسنة النبوية فالرسول يبين بأفعاله وأقواله ما شرعه الله.

وتابع:"أئمة وعلماء الإسلام منذ فجر التاريخ إلى يومنا وإلى يوم القيامة يقومون بالبحث والتدقيق والشرح للسنة النبوية".